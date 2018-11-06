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İşte Arsene Wenger'in yeni takımı

İşte Arsene Wenger'in yeni takımı

Arsenal ile yollarını ayıran Fransız teknik adam Arsene Wenger, İtalyan devi AC Milan ile anlaşmak üzere.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 10:39 - Güncelleme: 06-11-2018 10:39

Arsenal'den ayrıldıktan sonra henüz bir takım çalıştırmayan ancak Sky Sports'a verdiği röportajda geri dönmek istediğini açıklayan Arsene Wenger için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Gattuso yönetiminde istikrarsız performans sürdüren Milan, 69 yaşındaki Fransız teknik adamla anlaşmaya çok yakın.

France Football'da yer alan habere göre Arsene Wenger ve Milan yakın bir tarihte resmi imzaları atacak.

GÖRÜŞMELER SONLANMAYA YAKIN
Adı sık sık Bayern Münih, Real Madrid, Fenerbahçe gibi takımlarla anılan Fransız teknik adamın Serie A ekibiyle son bir kaç haftadır görüşme halinde olduğu ve görüşmelerin sonlanmasının yakın olduğunun altı çizildi.

FUTBOLU ÖZLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Wenger, Sky Sports'a verdiği röportajda, çok iyi dinlendiğini, futbolu çok fazla özlediğini ve söyleyerek geri dönmek istediğini açıklamıştı.

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