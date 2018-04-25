İşte Ankara'daki en yeni Abdullah Gül kulisleri! Kim ne diyor?

ANKARA'da baş döndüren ittifak trafiği ve kulisleri tüm hızıyla sürerken, tartışmanın merkezindeki Abdullah Gül cephesinde neler oluyor? Abdullah Gül'ün ortak adaylığını hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti lideri Meral Akşener'e götüren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu nasıl cevap aldı... İşte kulislerde en son konuşulan iddialar...

Abdullah Gül, gündemde 24 Haziran seçimi yokken de şimdi erken seçime gidilirken de “Aday değilim” demedi. Ancak tüm gözler Abdullah Gül’e çevrilmiş durumda. Sebebi partiler arası yapılan görüşmelerde Saadet Partisi tarafından gündeme getirilen olası adaylığı.

BİR PARTİNİN ADAYI OLMAK İSTEMİYOR... Aslında siyasi kulisler biliyor ki, Gül sadece bir partinin adayı olmak istemiyor. Gül’ün gönlündekini, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu görüşmelerde yansıtıyor: “Gönlümüzden geçen Abdullah Gül. Herkesin ortak adayı olarak çıkabilir durumunda.” Bunu hem Kemal Kılıçdaroğlu’na hem de Meral Akşener’e söyledi.

KILIÇDAROĞLU GÜL İÇİN NE DEDİ?... CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Karamollaoğlu’na “Gül ismini herkes kabul eder mi? Siz bir zemin yoklayın” dediği ifade ediliyor. Zaten bu sebeple Karamollaoğlu ve arkadaşları İYİ Parti dahil siyasi partilerin nabzını yokladı.

MERAL AKŞENER 'HAYIR' DEDİ... Ancak Meral Akşener’in “Biz bu formül içinde olmayız, İyi Parti’nin adayı belli” dediği bilgisi var. Üstelik Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu yaptığı yazılı açıklamada tonu daha da sertleştirip “Kimse siyaset mühendisliğine soyunmamalı, kimse İYİ Parti’ye aday dayatma nezaketsizliği göstermemeli” dedi. Tüm bunlara rağmen Saadet Partisi ile İYİ Parti’nin görüşmeleri sürdürmesine karar verildi.

HDP DE AKŞENER'E KARŞI... 24 Haziran'ın belirleyicilerinden birisi de HDP olacak. HDP ortak aday olarak Meral Akşener’e karşı. Abdullah Gül konusunda ise temkinli bir dil kullanılarak “saygın siyasetçi” yorumu yapılıyor.

CHP İÇİNDE GÜL MUHALEFETİ... CHP içinde Gül konusunda ciddi itirazlar var. Tablo değişmezse “Gül sadece Saadet Partisi’nin adayı olur mu” sorusunun yanıtı aranacak. Gelinen noktada adaylığa hayır dese bile seçimlerde gölgesi artık Saadet Partisi’nin yanında olacak.