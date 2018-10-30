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İşte Ali Koç, Cocu'yu bu sözlerle kovdu!

İşte Ali Koç, Cocu'yu bu sözlerle kovdu!

Fenerbahçe'nin evinde Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın ardından Ali Koç, Cocu'nun görevine son vermişti. Maçtan sonra soyunma odasında inen Ali Koç’un, Cocu ile yaşadığı diyalog da ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 09:12 - Güncelleme: 30-10-2018 09:55

Spor Toto Süper Lig'in 10 haftasında oynanan ve Ankaragücü karşısında alınan 3­1’lik mağlubiyet sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Phillip Cocu’nun görevine son vermişti. Maçın ardından soluğu soyunma odasında alan Ali Koç’un, Cocu ile yaşadığı diyalog da ortaya çıktı.

''SANA DA BİZE DE YAZIK OLUYOR''
Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; Koç, “Tablo ortada. Sana da bize de yazık oluyor” ifadesini kullanarak Hollandalı hoca ile yolları ayırdığı öğrenildi.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Özellikle Anderlecht maçının ardından Başkan Koç, takımın geri dönüşünden ve mücadelesinden dolayı oldukça umutluydu.Ankaragücü karşısında da benzer bir oyun bekleyen sarı­-lacivertli kulübün başkanı, skor ve oyundan sonra büyük şok yaşadı.

FUTBOLCULARI FIRÇALADI
Başkan Ali Koç dün futbolcularla bir araya geldi. Ankaragücü mağlubiyeti sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı­-lacivertli takımda dün de hareketli saatler vardı. Başkan Koç herkesi toplayarak sert uyarılarda bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 10:46 slimani,ayev,benzia yazık bu adamların mücadelelerine. nasıl da savaşıyorlar ama orta alanda reyes ve cailson denen adamların rezil,etkisiz futbolları bu klas adamları da boşa çıkarıyor yazık!!!bari ozan tufan ve m. topal ikilisini toparlayın da o yumuşak bölgeyi faal,sağlam hale getirin bakın bakalım nasıl bir yenilmez takım oluşuyor.

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