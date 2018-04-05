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İşte Akşener'in yeni A Takımı: O ismin yokluğu şaşkınlık yarattı!

İşte Akşener'in yeni A Takımı: O ismin yokluğu şaşkınlık yarattı!

İYİ Parti'nin, geçen hafta sonu yapılan olağanüstü kongrenin ardından bugün Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. 10 olan başkan yardımcılığı sayısı 13'e çıktı. Eski yönetimden dört isim yeni divanda yer almadı. Bunlardan en dikkat çeken iki isim oldu: Dâhi çocuk olarak adlandırılan ve Google'ı bırakıp siyaset için Türkiye'ye gelen Vedat Taylan Yıldız ile iki kez 'En İyi Merkez Bankası Başkanı Ödülü'nü alan Durmuş Yılmaz.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 17:45 - Güncelleme: 05-04-2018 17:45

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte partiyi yönetecek isimler arasında ilk olarak eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın olmayışı dikkat çekti.

Akşener, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine eski Hazine Müsteşarı Ayfer Yılmaz'ı getirdi. Yılmaz, partinin kuruluşunun ardından oluşturulan yönetimde Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı iken, Durmuş Yılmaz Ekonomiden Sorumlu isimdi.

O SENDİKACIYA ÜÇLÜ GÖREV

Kamu-Sen Konfedarasyon Başkanlığı'ndan istifa ederek İYİ Parti'ye katılan İsmail Koncak, bugünkü görevlendirmeyle Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Daha önceki görevlendirmede insan hakları yoktu.

YERİNDE KALANLAR

Bugün açıklanan listede Aytun Çıray Genel Sekreter, Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasip olarak görevlerini sürdürecek.

Genel başkan yardımcılarından Koray Aydın Teşkilat İşlerinden, D. Musavat Dervişoğlu Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

STRATEJİ ÖZDAĞ'A EMANET

Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ idi. Medya ve propaganda birbirinden ayrıldı. Bunun yerine Özdağ Strateji. İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise eski MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan getirildi.

İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ AYRILDI

Daha önce birlikte yürütülen iletişim ve teknoloji ayrıldı. Bunun yerine Bilim, Sanayi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Buğra Kavuncu getirildi. 
Eğitim, Kültür ve Sanat Genel Başkan Yardımcılığına ise Fatih Şeker geldi.

BAL'IN YERİ DEĞİŞTİ

Parlamento ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Şenol Bal'ın yerini Kazım Ataoğlu alırken; Bal yeni oluşturulan Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

SOSYAL POLİTİKALARA SUKAS

Ahmet Ersagun Yücel Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'ndan alındı. Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Sosyal Politikalar ise Berna Sukas'a emanet edildi.

İŞTE GİDENLER

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem ile İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Vedat Taylan Yıldız; Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şule Doğan yeni yönetimde yer almadı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Muhammed 05 Nisan 2018 18:00 Nihat Genç ile başlayan süreç devam ediyor yani. Seçime kadar partinin dünkü yarısı partiden uçacak anlaşılan.

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