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İşte Akşener'ın 24 Haziran seçim planı! Partisi yasaklanırsa...

İşte Akşener'ın 24 Haziran seçim planı! Partisi yasaklanırsa...

İYİ PArti'nin seçime girip girmeyeceği belli değil. İYİ Parti, seçime katılmasıyla ilgili YSK olumsuz karar alması ihtimaline karşı Anadolu Partisi, Merkez Partisi ve Abdüllatif Şener’in kurucu genel başkan olduğu Türkiye Partisi’ni örnek gösterecek.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 09:26 - Güncelleme: 20-04-2018 09:26

Türkiye 24 Haziran seçimine kilitlendi. Erken seçime girip giremeyeceği tartışılan İYİ Parti ile ilgili de son gelişmeler geliyor. Akşener, "İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir" dedi. İYİ Parti, seçime katılmasıyla ilgili YSK olumsuz karar alması ihtimaline karşı Anadolu Partisi, Merkez Partisi ve Abdüllatif Şener’in kurucu genel başkan olduğu Türkiye Partisi’ni örnek gösterecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 24 Haziran’da genel seçimle birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘’Cumhurbaşkanı adayı’’ olacağını açıklamasından sonra ilk imza, parti kurucusu ve Sosyal Politikalar Başkan yardımcısı Ahmet Can Buğday’dan geldi. Buğday İYİ Parti Gaziosmanpaşa teşkilatını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı adayının Akşener olduğuna ilişkin dilekçesini de verdi.

İYİ Parti'nin herkesi kucakladığını, onun için kendilerini durdurmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

İYİ PARTİ'NİN HİÇBİR ŞARTI EKSİK DEĞİL: "Buradan abidik gubidiklere alışmışlara sesleniyorum ayağınızı denk alın. İYİ Parti'nin seçimlere girmek için hiçbir şartı eksik değildi. Eğer engel olmaya kalkarsanız bende Meral Akşener'sem o gök kubbeyi başınıza yıkarım. Buradan size bir çağrım var, İYİ Parti sandıklara sahip çıkacak ama sizler de sandıklarınıza sahip çıkacaksınız.

ANKETLER O KADA KÖTÜ Kİ..

Kendini Erdoğan'a sevdirmek için uğraşan bir zatın bir sözü var 'Harp halidir her şey mubahtır'. Geçen referandumdaki gibi YSK üzerinden bir hileye başvurursanız bütün fetvalarınızı size yediririm. Sayın Erdoğan'a uzun zamandan beri soruyordum 'İttifakı neden yaptınız' diye. Dün ortaya çıktı, çekmecelerindeki anketler o kadar kötü ki apar topar seçime gidiyorlar. Biz seçime hazırız."

AKŞENER'İN ADAYLIĞI İÇİN 100 BİN İMZA

Akşener’in adaylığı için 100 bin imza toplama çalışmalarını da başlatan parti, bu kapsamda ilk olarak partinin 60 bin üyesinin imzasını alacak. Genel merkez sosyal medya hesapları üzerinden de “100 bin yetmez bir milyon imza kampanyası” başlattı.

İKİ PARTİ İÇİN ALINAN KARARLAR GÖSTERİLİYOR

İYİ Parti kurmayları, “seçime giremeyecekleri” tartışmalarına karşın, Emine Ülker Tarhan’ın genel başkanlığını üstlendiği Anadolu Partisi ve Abdurrahim Karslı’nın Genel Başkanı olduğu Merkez Partisi ve Türkiye Partisi’ne ilişkin kararları örnek gösteriyor. YSK’nin, 2011 genel seçimleri öncesinde her iki parti ile ilgili kararları olduğunu belirten kurmaylar, “Onlar teşkilat çalışmalarını tamamlayıp, kurucular kuruluyla genel seçimlere YSK kararıyla katıldılar” diyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ali Karatay 20 Nisan 2018 09:44 Cumhuriyet tarihinin en yasakçı dönemini yaşatıp, bir de utanmadan "biz yasakları yırta yırta geldik" diye hava atıyorlar! Şu hale bakın yahu, sandığa soktuğumuz oyu nasıl çıkartacağımızın telaşındayız.

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