İşte AK Parti'nin vazgeçmediği 12 milletvekili! Her dönem Meclis'teler

AK Parti'nin vazgeçemediği 12 milletvekili var. AK Parti, kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden sonra girdiği ilk seçim olan 3 Kasım 2002 erken genel seçimde yüzde 34.4 oy alarak 365 milletvekilliği kazandı. Bu tarihte iktidara gelerek hükümeti kurma görevini üstlenen AK Parti, bu tarihten sonra girdiği 2007, 2011, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve son olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde birinci olarak hükümeti kurma görevlerini üstlendi. AK Parti'nin, 2002 seçiminden bu yana, vazgeçmediği milletvekilleri oldu. Bazı milletvekilleri, 22. 23. ve 24. dönemlerde aralıksız olarak milletvekili oldukları için, üç dönem kuralı nedeniyle 25. Dönem'de milletvekili listesinde yer almayarak parlamentoya giremedi. AK Parti'li 12 milletvekili, 2002'den beri (25. Dönem hariç) 16 yıldır aralıksız bir şekilde parlamentoda yer aldı. Bu milletvekillerinden 9'u, vekilliğin yanı sıra AK Parti hükümetlerinde Başbakanlık ve bakanlık görevini yürütürken; 3 milletvekili ise AK Parti Genel Merkezinde ve parlamentoda önemli görevler üstlendi.