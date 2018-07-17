İşte AK Parti'nin vazgeçmediği 12 milletvekili! Her dönem Meclis'teler

AK Parti'nin vazgeçemediği 12 milletvekili var. AK Parti, kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden sonra girdiği ilk seçim olan 3 Kasım 2002 erken genel seçimde yüzde 34.4 oy alarak 365 milletvekilliği kazandı. Bu tarihte iktidara gelerek hükümeti kurma görevini üstlenen AK Parti, bu tarihten sonra girdiği 2007, 2011, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve son olarak 24 Haziran 2018 seçimlerinde birinci olarak hükümeti kurma görevlerini üstlendi. AK Parti'nin, 2002 seçiminden bu yana, vazgeçmediği milletvekilleri oldu. Bazı milletvekilleri, 22. 23. ve 24. dönemlerde aralıksız olarak milletvekili oldukları için, üç dönem kuralı nedeniyle 25. Dönem'de milletvekili listesinde yer almayarak parlamentoya giremedi. AK Parti'li 12 milletvekili, 2002'den beri (25. Dönem hariç) 16 yıldır aralıksız bir şekilde parlamentoda yer aldı. Bu milletvekillerinden 9'u, vekilliğin yanı sıra AK Parti hükümetlerinde Başbakanlık ve bakanlık görevini yürütürken; 3 milletvekili ise AK Parti Genel Merkezinde ve parlamentoda önemli görevler üstlendi.
SON BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM... Son Başbakan Binali Yıldırım, 27. Dönem Parlamentosuna AK Parti İzmir Milletvekili olarak girdi. 22. Dönem'de İstanbul milletvekili seçilen Yıldırım, 23. Dönem'de Erzincan, 24. 26. dönemlerde ise İzmir Milletvekili olarak görev yaptı. Uzun yıllar Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en uzun süre görev yapan Ulaştırma Bakanı oldu. Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından 65. Hükümet'i kurarak 24 Mayıs 2016 tarihinde Başbakan olan Yıldırım, daha sonra 66. Hükümet'i de kurdu ve Türkiye'nin son Başbakanı olarak tarihteki yerini aldı. Binali Yıldırım, 27. Dönem Parlamentosunda ise TBMM Başkanı seçildi.
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU... 27. Dönem'de AK Parti Antalya Milletvekili olarak Meclise giren Mevlüt Çavuşoğlu, son açıklanan Hükümette Dışişleri Bakanı olarak atanınca, milletvekilliğinden istifa etti. Parlamentoda 22. 23. 24. 26. dönemlerde Antalya Milletvekili olarak görev yapan Çavuşoğlu, önceki hükümetlerde de Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.
BEKİR BOZDAĞ... 22. 23. 24. 26. dönemlerde AK Parti Yozgat Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Bekir Bozdağ, 27. Dönemde Meclise yine Yozgat Milletvekili olarak girdi. Bozdağ, önceki hükümetlerde Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı olarak görev yaptı, bu dönemde ise Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.
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