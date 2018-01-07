İşte Ahmet Kural'ın yeni oyuncağı tam 850 bin lira

Şu sıralar Murat Cemcir'le başrolü paylaştığı ve mart ayında vizyona girecek olan Ailecek Şaşkınız filminin heyecanını yaşayan Ahmet Kural'ın lüks bir yat satın aldığı iddia edildi. 35 yaşındaki Kural kendine iki katlı, beş kamaralı bir yat satın aldı. 850 bin lira değerindeki yat, bakım çalışmaları için şimdilerde Kadıköy-Fenerbahçe’deki yat limanına demirlendi.

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Şu sıralar Murat Cemcir'le başrolü paylaştığı ve mart ayında vizyona girecek olan Ailecek Şaşkınız filminin heyecanını yaşayan Ahmet Kural'ın lüks bir yat satın aldığı iddia edildi. 35 yaşındaki Kural kendine iki katlı, beş kamaralı bir yat satın aldı. 850 bin lira değerindeki yat, bakım çalışmaları için şimdilerde Kadıköy-Fenerbahçe’deki yat limanına demirlendi. İşte o yat... Twitter

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Geçtiğimiz günlerde ise mart ayında modacı eşi Başak Dizer ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan (fotoğraflar o güne ait) Kıvanç Tatlıtuğ; yaz-kış bulduğu her fırsatta değerlendiği dalma tutkusunun da etkisiyle yeni bir yatırım yapmıştı. Twitter

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