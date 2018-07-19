İşte Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim için istenen ceza

nadir 19 Temmuz 2018 16:59 bu verilen ceza değil 15 yıl nedir o hain 5 yıl sonra dışarda vede hertürlü ihaneti yapacak hainlerin cezası ne 50 yıl ne ömür boyu olur ipe çekmediğimiz sürece aynen bedelini fazlasıyla öderiz geçin bu işleri siz