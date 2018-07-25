İşte Adan Oktar'ın şoke eden cephaneliği!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtildi.

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