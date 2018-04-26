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İşte 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulası! Bakan tanıttı...

İşte 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulası! Bakan tanıttı...

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulasını Adalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında gösterdi... İşte yeni oy pusulası...

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 15:40 - Güncelleme: 26-04-2018 15:57

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulasını gösterdi. Bakan Gül, "24 Haziran'da iki tercihte bulunacağız. Tek oy pusulası olmayacak, iki oy pusulası olacak. Bir oy pusulasında cumhurbaşkanı için, ikinci oy pusulasında da partilerin unvanı olacak ve herkes kendi partisinin logosunun altına tercihi yapacak. Cumhurbaşkanının seçileceği oy pusulasında adayların resmi olacak, parti amblemleri olmayacak" dedi.

‘FETÖ ELEBAŞI İÇİN 7 KEZ İADE TALEBİNDE BULUNDUK’... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "ABD'den 7 defa iade talebinde bulunduk. Bu konuda hiçbir adım atılmadı. Biz bu konuda önemli bir adımın atılmasını bekliyoruz. Hiçbir devlet bir terör örgütü mensubunu koruyamaz, muhafaza edemez. Bunun gereğini yapmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden bir terör örgütü başının iade edilmesi gerekmekte" dedi.

35 BİN FETÖ TUTUKLUSU VAR...  FETÖ kapsamında 35 bin kişinin tutuklu olduğunu belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "285 darbe davasından 141'i karara bağlandı. Bu önemli bir rakam. Bu rakam kapsamında da beraat eden de var ağırlaştırılmış müebbet alanda var" ifadelerini kullandı.

'ÖMÜR BOYU NAFAKA' AÇIKLAMASI... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ömür boyu nafaka" konusuna ilişkin, "Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılıyor. Para yatırarak çocuk görme kalkacak" dedi.

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