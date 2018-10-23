İşte 2023 Eğitim Vizyonu! Bakan Ziya Selçuk açıkladı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız" dedi. Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor yani yüksek lisans yapmayanlar okul müdürü olamayacak... Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor... Ortaöğretimde alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor... Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor....

İşte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıkladığı '2023 Eğitim Vizyonu'nu...

İÇERİK VE UYGULAMA

• Tüm okullarda Tasarım - Beceri Atölyeleri kuruluyor.• Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.• Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.

ÖĞRENME ANALİTİĞİ ARAÇLARIYLA VERİYE DAYALI YÖNETİM

• Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.• Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor.• Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

• Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor• Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.• Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘ e-portfolyo ’ sistemine geçiliyor.