İşte 2019 yılında hayatımıza girecek olan emojiler

İnsanlar, anlatmak istediklerini artık emojilerle aktarabiliyor. Telefonların adeta insan vücudunun bir parçası olmasından dolayı ortaya çıkan bu emojiler, kelimelerin yerini aldı diyebiliriz.

Unicode, sürekli aynı emojilere yenilerini eklemek için çalışmalar yürütüyordu. Merakla beklenen 2019 yılı için hazırlanan yeni emoji listesini paylaşan şirket, dijital çağın vazgeçilmez iletişim aracını daha da zenginleştirecek.

Unicode, güncellemeyi mart ayında yayınlayacak; ancak yeni karakterlerin uygulamalara ve işletim sistemlerine entegrasyonu biraz zaman alacak.

Yeni emoji listesinde, engelli kişileri temsil eden bir düzineden fazla yeni emoji bulunuyor. Geçen yıl Apple tarafından önerilen manuel ve mekanik tekerlekli sandalyeler, protez uzuvlar ve yardımcı köpekler, söz konusu emojiler arasında yer alıyor. İşte tüm yeni emojilerin tanıtım videosu...