İstasyona Giren Hayalet Tren, Herkesi Şaşkına Çevirdi

Çin'de bir istasyona giren hayalet tren, izleyenlerde şok etkisi yarattı. Tüyler ürperten video, istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Baotou istasyonunda çekilen garip görüntüler bir demir yolu işçisi tarafından fark edildikten sonra internette paylaşıldı. Sadece ana hatları görünen trenin farları dışında ana gövdesinin tamamen saydam olması izleyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

12 yıldır orada çalışan işçi, daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları garip çekimlerin nasıl gerçekleştiğine dair bazı teoriler sunarken, bazıları "hayalet tren" iddialarına inanmadı. Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.