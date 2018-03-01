İstanbul'un tarihi meydanı için flaş karar!

İstanbul Fatih'te yaklaşık 228 bin 400 metrekarelik alan üzerinde, Beyazıt Meydanı ve Çemberlitaş Meydanı ile bu meydanlara erişimi sağlayan Ordu Caddesi, Yeniçeri Caddesi, Divanyolu Caddesi, Vezneciler Caddesi ile Fuat Paşa Caddesi’ni kapsayan ve 5 Aralık 2017'de başlayan projede herhangi bir çalışma yapılmıyor.