İstanbul'un ortasında pompalı tüfekle barı taradı!

Olay, 24 Ocak gecesi Bahçelievler'de gerçekleşti. İddiaya göre, bir kişi sürekli hesap ödemeden mekandan ayrılıyordu. En son, 140 Tl olan hesabını ödemeden mekandan ayrılmaya çalışınca, işletme sahibi ile arasında tartışma çıktı.

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