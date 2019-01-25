İstanbul'un ortasında pompalı tüfekle barı taradı!

Sürekli hesap ödemeden ayrıldığı mekanın işletme sahibiyle tartışınca, önce bar sahibine silah çekti. Ardından, pompalı ile barı taradı.

İstanbul'un ortasında pompalı tüfekle barı taradı!

Olay, 24 Ocak gecesi Bahçelievler'de gerçekleşti. İddiaya göre, bir kişi sürekli hesap ödemeden mekandan ayrılıyordu. En son, 140 Tl olan hesabını ödemeden mekandan ayrılmaya çalışınca, işletme sahibi ile arasında tartışma çıktı.

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İstanbul'un ortasında pompalı tüfekle barı taradı!

Dediğini yaptı. Yine hesabı ödemeden mekandan çıktı. Ardından taksiyle tekrar mekana geldi. Birkaç saat önce hesap meselesi yüzünden tartıştığı işletme sahibini, hesap ödeme bahanesiyle dışarıya çağırdı. İşletme sahibine silah çekti ancak silah ateş almadı. Tutukluluk yaptı.

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İstanbul'un ortasında pompalı tüfekle barı taradı!

Daha sonra, tekrar taksiyle binip oradan kaçan kişi, bir süre sonra geri geldi. Pompalı tüfekle barı taradı. Bu sırada işletme sahibi de karakola şikayete gitmişti.

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İstanbul'un ortasında pompalı tüfekle barı taradı!

Saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı. Saldırıda, mekanın camları kırıldı, içerde eğlenen müşterilerden biri yüzünden yaralandı.

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