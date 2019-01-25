İstanbul'un ortasında pompalı tüfekle barı taradı!

Olay, 24 Ocak gecesi Bahçelievler'de gerçekleşti. İddiaya göre, bir kişi sürekli hesap ödemeden mekandan ayrılıyordu. En son, 140 Tl olan hesabını ödemeden mekandan ayrılmaya çalışınca, işletme sahibi ile arasında tartışma çıktı.
Dediğini yaptı. Yine hesabı ödemeden mekandan çıktı. Ardından taksiyle tekrar mekana geldi. Birkaç saat önce hesap meselesi yüzünden tartıştığı işletme sahibini, hesap ödeme bahanesiyle dışarıya çağırdı. İşletme sahibine silah çekti ancak silah ateş almadı. Tutukluluk yaptı.
Saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı. Saldırıda, mekanın camları kırıldı, içerde eğlenen müşterilerden biri yüzünden yaralandı.
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