İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İSTANBUL'da korkunç yangın... İstanbul Beyoğlu Karaköy'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın Anadolu yakasının bir çok bölgesinden de görüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Yangın kontrol altına alındı...
İHA'nın haberine göre, Karaköy Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çıkan yangın nedeniyle binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.
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