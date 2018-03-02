İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İSTANBUL'da korkunç yangın... İstanbul Beyoğlu Karaköy'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın Anadolu yakasının bir çok bölgesinden de görüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Yangın kontrol altına alındı...