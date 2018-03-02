İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İstanbul Beyoğlu Karaköy'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın kontrol altına alındı...

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İSTANBUL'da korkunç yangın... İstanbul Beyoğlu Karaköy'de bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın Anadolu yakasının bir çok bölgesinden de görüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Yangın kontrol altına alındı...

15
İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

25
İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İHA'nın haberine göre, Karaköy Emekyemez Mahallesi Yolcu Hamam Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

35
İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

Çıkan yangın nedeniyle binadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro