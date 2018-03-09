  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbul'un dört bir noktasında ceza yağdı

İstanbul'un dört bir noktasında ceza yağdı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un birçok noktasında usulsüz çakar kullanan araçlar ve emniyet şeridi ihlalleri yapan araçlara yönelik denetimler yapıyor. Denetimler kapsamında usulsüz çakar kullanan bazı sürücülere ceza yazıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-03-2018 19:24 - Güncelleme: 09-03-2018 19:24

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, D - 100 karayolu Göztepe Mevki’inde usulsüz çakar kullanımı ve bulundurulması ile emniyet şeridini ihlal eden araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde usulsüz çakar taktıran sivil araçlara cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini kontrol etti.

USULSÜZ ÇAKAR TAKAN BELEDİYE ARACINA CEZA KESİLDİ

Denetimler kapsamında Haliç Köprüsü girişinde kurulan noktada usulsüz çakar takan araçlar durduruldu. Belediyeye taşeron olarak çalıştığı öğrenilen ve usulsüz çakar tertibatı bulunan araca ceza kesilerek, emniyet otoparkına çekildi. Öte yandan, trafik kurallarını ihlal eden diğer araçlar da durduruldu. Kask takmadan motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza kesildi.

BASIN EKSPRES YOLUNDA DENETİMLER

Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde kurulan kontrol noktasında ekipler tarafından çakarlı araç denetimleri yapılıyor. Polis araçlar araçlarının da aralarında olduğu araçlar durdurularak kontrolleri yapılıyor.

TEM ETİLER YOL AYRIMINDA DENETİMLER

Tem Otoyolu Etiler yol ayrımında kurulan denetim noktasında da polis ekipleri, çakar lambası bulunan araçları tek tek durdurdu. Sürücülerin kimliklerini kontrol eden polis ekipleri araçların içindekilerin emniyet personeli olduğunun anlaşılması üzerine araçlara herhangi bir işlem yapılmadı. Polis ekipleri ayrıca meslektaşlarını da durdurup göreve gidip gitmediğini de kontrol etti.

Öte yandan trafiği tehlikeye sokan bazı araçlar ise durdurularak uyarıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbul'un dört bir noktasında ceza yağdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • O kara 09 Mart 2018 20:08 Egitim ,denetim ,ceza .Egitim denetim kurala uymayana ceza

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro