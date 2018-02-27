İstanbul'un çöpü elektriğe dönüşüyor!

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul'da çöpler nereye gidiyor? İşte bu sorunun yanıtını öğrenince çok şaşıracaksınız. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm projesi sayesinde her gün şehirde toplanan çöpler İstanbullulara elektrik olarak geri dönüyor. Nasıl mı? İşte yanıtı...

İstanbul'un çöpü elektriğe dönüşüyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolama sahalarında, çöpün çürümesiyle açığa çıkan metan gazını borular ile toplayarak, gazın çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyor. Yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanı sıra metan gazı, atmosferde karbondioksite oranla 28 kat daha fazla sera gazı etkisine de sahip. Aktarma istasyonlarından bertaraf edilmesine kadar olan atık yönetimi sürecini dikkatle yürüten İSTAÇ A.Ş., Odayeri Düzenli Depolama Sahası’nda 47 MW ve Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahası’nda 20 MW Kurulu güce sahip LFG tesislerinde enerji elde ediyor. Bu enerji üretimi, yaklaşık 1.2 milyon kişilik bir şehirde yaşayanların elektrik tüketimine eşdeğer.

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İstanbul'un çöpü elektriğe dönüşüyor!

Enerji verimliliği kapsamında, İBB 2017 yılında; çöp gazından 389.144.849 KWh enerji üretti. Bugüne kadar 2 tesiste üretilen toplam elektrik enerjisi ise 2 milyon 179 bin 682 MWh.

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İstanbul'un çöpü elektriğe dönüşüyor!

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İstanbul'un çöpü elektriğe dönüşüyor!

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