İstanbul'un çöpü elektriğe dönüşüyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolama sahalarında, çöpün çürümesiyle açığa çıkan metan gazını borular ile toplayarak, gazın çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlıyor. Yanıcı ve patlayıcı özelliğinin yanı sıra metan gazı, atmosferde karbondioksite oranla 28 kat daha fazla sera gazı etkisine de sahip. Aktarma istasyonlarından bertaraf edilmesine kadar olan atık yönetimi sürecini dikkatle yürüten İSTAÇ A.Ş., Odayeri Düzenli Depolama Sahası’nda 47 MW ve Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahası’nda 20 MW Kurulu güce sahip LFG tesislerinde enerji elde ediyor. Bu enerji üretimi, yaklaşık 1.2 milyon kişilik bir şehirde yaşayanların elektrik tüketimine eşdeğer.