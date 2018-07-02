"İstanbul'u kasaba sanıyorum" diyen Meghan Fox yeniden Türkiye'de!

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Meghan Fox Türkiye'de. Çanakkale'ye bir belgesel çekimi öncesi, keşif için gelen Meghan Fox, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan alan hakkında bilgi aldı.

Dünyaca Ünlü Meghan Fox Türkiye'de! Hem de İstanbul'da değil Çanakkale'de. Troya Antik Kenti'ni ziyaret eden Meghan Fox'un her anı saniye saniye görüntülenirken Fox'un geliş sebebinin burada yapılacak olan bir belgesel çekimi olarak açıklandı.

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Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, bir belgesel çekimi için geldiği Çanakkale'de Troya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ünlü oyuncu, burada belgesel çekimleri esnasında Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan alan hakkında bilgi aldı.

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ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ; Meghan Fox'un belgesel çekimi için yaptığı keşifte her anı böyle görüntülenirken ünlü oyuncu, Rüstem Aslan'ı pür dikkat dinledi. Meghan Fox, daha önce de Türkiye'yi ziyaret etmiş ve kasaba açıklaması şoke etmişti.

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"İSTANBUL'U KASABA SANIYORUM!"; Daha önce Türkiye'ye gelip ünlü sunucu Saba Tümer'in sorularını yanıtlayan Meghan Fox'un verdiği cevaplar çok şaşırtmıştı. Meghan Fox, Saba Tümer'in "İstanbul'u nasıl buldun? Alışverişe gittin mi? Geleneksel Türk yemeklerinin tadına bakabildin mi? " sorusuna şöyle yanıt vermişti;

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