Küçükçekmece'de bir kargo firması önündeki dağıtım aracından paketleri indiren görevliler, bir sandıktan şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelerek dağıtım aracı ve çevresini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi.
Olay yerine gelen uzman ekiplerce yapılan incelemenin ardından açılan sandıkta, kaçak sigara bulundu.
Kargo şirketi çalışanlarının bilgisine başvuran ekipler, kaçak sigarayı gönderen ve alması beklenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN İstanbul'u alarma geçiren paket! Ekipler bölgede haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER