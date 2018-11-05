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İstanbulluları sevindiren haber Açılış tarihi belli oldu

İstanbulluları sevindiren haber Açılış tarihi belli oldu

İstanbulluları sevindirecek haber bu sabah Pendik Belediye Başkanı Dr.Kenan Şahin’den geldi. Şahin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Raylı Sistem Metro Hattı’nın ne zaman açılacağını bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 10:26 - Güncelleme: 05-11-2018 10:26

İSTANBUL’un şehir havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı İstanbul’da ki metro hattına entegre edecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı-Tavşantepe Raylı Sistem Metro Hattı’nın açılacağı tarih belli oldu. Pendik Belediye Başkanı Dr.Kenan Şahin, sosyal medya platformu twitter üzerinden yaptığı açıklama metro hattının 29 Ekim 2019 tarihinde açılacağını belirtti.

DAHA ÖNCE BİTMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Şahin, "Kaynarca-Kurtköy-Sabiha Gökçen hattımız, Tavşantepe’den Sabiha Gökçen’e kadar ki kısmı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Şu anda alt yapı çalışmalarımızın çok önemli bir kısmı bitti. Sinyalizasyon ve diğer çalışmalar devam ediyor. 29 Ekim 2019 tarihi fiili olarak ve resmi olarak açılış tarihi ama biz sürecin daha hızlı bitmesi için çalışmaları devam ettiriyoruz. 2019 yılında inşallah Kadıköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar kesintisiz ulaşımın sağlanacağı metro hattına hep beraber erişmiş olacağız" dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Abdulkadir ŞENEL 05 Kasım 2018 10:40 Bu haber çok güzel, ancak Sn. Başkan şu Marmaray'ın da ne zaman açılacağını net bir şekilde açıklayıverseydi keşke.

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