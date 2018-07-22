İstanbullulara sağanak sürprizi! Vatandaş hazırlıksız yakalandı

Aniden bastıran yağmur İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bir çok ilçede etkili oldu. Yağmur nedeniyle yollar kısa sürede sulara teslim olurken, yağmurla birlikte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bir süre sonra etkisini kaybeden yağmur esnasında herhangi bir su baskını yaşanmadı.Yağış yüklü bulutlar meteoroloji radarına da yansıdı.