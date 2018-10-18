İstanbullulara müjde: O metronun ikinci etabı da açılıyor!

AA'nın aktardığı bilgiye göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. etabının 21 Ekim Pazar günü açılacağını bildirdi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlamıştı. Uysal, Üsküdar-Çekmeköy metrosunun deneme sürüşlerinin başarıyla tamamladığını belirterek, "3 sefer deneme sürüşleri yapıldı. En son deneme sürüşü de problemsiz şekilde yapıldı. Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabı en geç bu ay sonu açılmış olacak" ifadesini kullanmıştı.