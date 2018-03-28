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İstanbullulara müjde! KİPTAŞ'tan 195 bin liraya 2+1 daire

İstanbullulara müjde! KİPTAŞ'tan 195 bin liraya 2+1 daire

Kimseyi zorla kentsel dönüşüme dahil etmeyeceklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, KİPTAŞ'ın dar gelirler için için yaptığı evlerden 2+1'lerin 195 bin, 3+1'lerin ise 215 bin liradan satılacağını açıkladı...

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 13:30 - Güncelleme: 28-03-2018 15:10

İBB Başkanı Uysal, KİPTAŞ Genel Müdürü  İsmet Yıldırım ile birlikte, İBB'nin Saraçhane'deki binasında Silivri'de KİPTAŞ tarafından yapılacak sosyal konut projesiyle ilgili bilgiler verdi. KİPTAŞ'ın bir dönem ticari gelir getirici konutlar yaptığını belirten Uysal, "İstanbul halkı 'KİPTAŞ artık eskisi gibi değil' diye düşünmüş olabilir. Üst gelir gruplarına konut yapan şirketler var. Biz şu anda KİPTAŞ olarak yeniden sosyal konut, dar gelirlilere konut örnek projelere ağırlık verme kararı aldık" dedi.

2+1 DAİRE 195 BİN LİRA: Silivri'deki projeye ilişkin konuşan Uysal, "Bin 508 konut, Silivri 3. Etap'ta yine dar gelirliler, İstanbul'da evi olmayanlar için şu anda 195 bin TL 2+1, 215 bin TL 3+1. Her dairenin otoparkı, yeşil alanı, sosyal alanları. Sitede olması gereken tüm sosyal imkanların olduğu bir yapı" diye konuştu.

36 AY FAİZSİZ KREDİ: Daire ücretinin 30 bin lirasının peşin olarak alınacağını söyleyen Uysal, "Geri kalan yüzde 80,'ini 36 ay faizsiz taksit yapma hakkı var ya da kredi kullanarak 120 ayı 0.92 ile çok daha düşük taksitlerle ödeme imkanı var. 24 ay satmama şartı var. Maliyetinin altına veriyoruz. Hak sahipleri alsın, hemen alıp satmaya girmesin. En azından binası bitsin, anahtarını alsın, oturabilecekse devam etsin. Oturma imkanı yoksa ondan sonra atsın" dedi

METROBÜSÜ SİLİVRİ'YE UZATILACAK MI? Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin bir soru üzerine,  "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin günlük kapasite ile planlanmış şu anda 900 bin. Silivri'ye uzatıldığı zaman 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin demek. Metrobüse binen vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şu anda var olan sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken, Silivri'ye uzatarak o çözülemez" dedi.

METROBÜS UZARSA SİLİVRİ'YE KÖTÜLÜK OLUR: Silivri'deki KİPTAŞ konut projesinin tanıtımının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uysal, şöyle devam etti: "Ancak bizim eski Sirkeci-Halkalı banliyo dediğimiz, şu anda Kazlıçeşme-Halkalı banliyo çözüldüğü zaman önemli bir rahatlamanın olduğunu düşünüyoruz. Bir de Halkalı-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. İptal edilen metrolarımızda 4 tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesi sözünü aldıktan sonra devam kararını almıştık. O zaman Silivri'ye uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularımıza da iyilik yapmış olmayız, diye düşünüyorum" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • gelirimiz yeterli............. 28 Mart 2018 15:45 Ben iki tane istiyorum,bi kendime bi eşime,ayrılıcaaz biz.

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MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Kadir Topbaş'ın istifa etmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilmesi beklenen Mevlüt Uysal kimdir aslen nereli kaç yaşında? Mevlüt Uysal özel hayatı ve biyografisi tüm d

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