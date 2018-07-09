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İstanbullulara Kurban Bayramı müjdesi

İstanbullulara Kurban Bayramı müjdesi

İstanbul'da, Kurban Bayramı dolayısıyla, 20 ile 24 Ağustos tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli olmasına karar verildi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 16:05 - Güncelleme: 09-07-2018 16:05

Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi oy birliği ile Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi. Ayrıca okulların açılacağı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bugün yapılan Temmuz ayı oturumunda iki ayrı yazılı önerge ile toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı (1 – 4 Eylül 2017) boyunca yüzde 50, okulların açılacağı ilk günü (18 Eylül 2017) de ücretsiz olarak hizmet vermesine karar verildi.

KURBAN BAYRAMI’NDA ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ
Özel araç kullanımının azaltılarak trafiğin rahatlatılmasının hedeflendiği uygulamaya göre; 1 – 4 Eylül tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ
Diğer yandan ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü de İB Meclisi oy birliği ile 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı. Kararda; İstanbul’da 5771 okulda 2 milyon 689 bin 988 öğrenci, 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacağı, 16 bin servis aracının da trafiğe çıkacağı belirtilerek okulların açılacağı ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesinin amaçlandığı ifade edildi.

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