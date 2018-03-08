  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbullular dikkat! Yarın yola çıkacaklara kötü haber

İstanbullular dikkat! Yarın yola çıkacaklara kötü haber

İstanbul'da bir grup özel halk otobüsü işletmecisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında düzenledikleri eylemde taleplerini dile getirdi. İflas aşamasına geldiklerini savunan işletmeciler cuma günü kontak kapatacaklarını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-03-2018 07:27 - Güncelleme: 08-03-2018 07:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aylık 28 bin lira taşıma bedeli aldıklarını ancak maliyetlerinin 55 bin lira olduğunu belirten işletmeciler Cuma günü kontak kapatacaklarını açıkladı. 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde toplanan işletmeciler adına Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin tarafından basın açıklaması yapıldı.

"HİÇBİR İŞLETMECİ ARKADAŞIM ŞOFÖR MAAŞINI ÖDEYEMİYOR"
Özel Halk Otobüsü sahibi işletmecisi bir grup, 23.30'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında toplandı. Geldikleri Özel Halk Otobüsünün önünde toplanan işletmeciler üzerinde "Sayın Cumhurbaşkanımız son umudumuz sizsiniz, batıyoruz" yazan bir pankart açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları taşıma bedelinin maliyetlerinin karşılamadığını belirten grup üyeleri adına Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası başkanı Kemal Çetin açıklama yaptı. Çetin, "Bütün yaptığımız görüşmeler sonunda 'zararlarımızın karşılanamayacağını sadece 2 bin liralık öğrenci desteği verebileceklerini' söylediler. Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş.'nin 45 lira maliyet çıkarmasına rağmen 30 bin lira alıyoruz. 15 bin lira zarar ediyoruz. Hiç bir işletmeci arkadaşım şoför maaşını ödeyemiyor. Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 bin 500 tane çalışanımız var" dedi.

"CUMA GÜNÜ ARAÇLARIMIZI DURDURACAĞIZ"
Çetin taleplerinin karşılanmaması halinde Cuma günü kontak kapatacaklarını belirterek, "Bütün işletmeci arkadaşlar belediyeye dilekçe verdik. Biz Cuma günü araçlarımızı durduracağız. İstanbul halkından özür diliyoruz. Biz her zaman diyaloga açığız. Biz yetkililerle görüşmeye, onlarla tekrar diyalog kurmaya hazırız. Aynı işi yapan İstanbul Büyükşehir'e bağlı İİET otobüsleri günlük, 3 bin kilometre yapmasına rağmen maliyetlerinin 86 bin lira olduğunu biliyoruz. Biz günlük 8 bin ila 10 bin kilometre yapmamıza rağmen aylık 55 bin lira maliyetimiz var. Biz bu maliyetleri karşılayamıyoruz" ifadelerini kullandı. Halk Otobüsü işletmecileri de zarar ettiklerini belirterek yetkililere seslendi. Grup yapılan açıklamanın ardından buradan ayrıldı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbullular dikkat! Yarın yola çıkacaklara kötü haber haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro