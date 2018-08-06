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İstanbullular dikkat: Yarın bu köprüler kapanacak

İstanbullular dikkat: Yarın bu köprüler kapanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün araç ve yaya trafiğine kağatılacağı duyrulduç

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 19:23 - Güncelleme: 06-08-2018 19:23

İBB, yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın gece Haliç üzerindeki Yeni Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün, yarın gece 1 ile 4 saat arasında değişen sürelerle araç ve yaya trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle: Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacak olup aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri UKOME kararı gereği deniz trafiğine açılacak.

Bu sebeple Atatürk Köprüsü 07 Ağustos 2018 Salı günü saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacağından dolayı kapalı olacak. 

Köprülerin gerek bakım onarım, gerekse deniz trafiğine açılması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin alternatif güzergahlardan sağlanması gerekmektedir. 

KÖPRÜLERİN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPALI OLACAĞI SAATLER

Yeni Galata Köprüsü    02.30 - 03.30    

Atatürk(Unkapanı) Köprüsü    00.30 - 04.30    

Haliç Metro köprüsü    02.30 - 03.30    

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