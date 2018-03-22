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İstanbullular dikkat! İBB duyurdu 1 ay kapalı olacak

İstanbullular dikkat! İBB duyurdu 1 ay kapalı olacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)’den yapılan açıklamada, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi’nin Unkapanı-Balat İstikametinin, yarından itibaren 1 ay boyunca trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 10:28 - Güncelleme: 22-03-2018 10:28

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı için altyapı çalışmaları hızlandı. Bu nedenle Balat sahil yolunun bir bölümü 1 ay kapalı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olan Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı’nın geçeceği güzergahta alt yapı çalışması yapılması zorunluluğu doğmuştur. Sistemin kurulacağı geçiş bölgelerinde kalacak olan atık su ve yağmur suyu hatlarının yerlerinin değiştirilmesi ve yenilenmesi çalışmaları yapılacak.

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN SAĞLANACAK: Çalışmalar nedeniyle sahil yolu Abdülezelpaşa Caddesi’nin Unkapanı-Balat İstikameti 22 Mart Perşembe gününden itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Bölgedeki trafik akışı bir ay süreyle tek şeritten çift yönlü sağlanacaktır.

1100 metre uzunluğundaki çalışma hattında vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kısa sürede bitirilebilmesi için iki farklı noktada aynı anda başlatılacak ve ekipler 2 vardiya halinde çalışacaktır. Araç sürücülerinin alternatif güzergahları kullanmaları önemli duyurulur.

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