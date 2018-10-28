İstanbullular dikkat: Bu yollar kapanacak!

İSTANBUL’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "29.10.2018 Pazartesi günü İlimiz Ümraniye ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi Well Club'tan başlayacak Cumhuriyet'imizin 95'inci yılı kutlaması kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında etkinlik günü 15.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir" denildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

Baraj Yolu Caddesi (Nato Yolu Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağından Ebubekir Caddesi Kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhat Paşa Köprüsünden 3. Caddeye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde.

Alternatif güzergâhlar ise, 75. Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi, Kurtuluş Caddesi olarak sıralandı.