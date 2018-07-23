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İstanbullular dikkat: 24 saat su kesintisi

İstanbullular dikkat: 24 saat su kesintisi

İSKİ, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul'un bazı semtlerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 11:06 - Güncelleme: 23-07-2018 11:06

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi olacağını duyurdu. 

“Silahtarağa Karayolu Tüneli” nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU ALAMAYACAK BÖLGELER:

Gaziosmanpaşa İlçesi:
Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri

Eyüpsultan İlçesi:
Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri

Bayrampaşa İlçesi:
Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri’nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi’nin bir kısmı

Sultangazi İlçesi:
Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri

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