İstanbullu nasıl bir başkan istiyor işte araştırma sonucu

Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan 2018 yılı Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA) sonuçları açıklandı. Bu araştırma ile başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Ankara halkının nasıl bir belediye başkan adayı istediği de ortaya çıkmış oldu.

İstanbullu nasıl bir başkan istiyor işte araştırma sonucu

Türkiye kamuoyunun güncel siyasal, sosyal, ekonomik, güvenlik ve kültür konularındaki gündemi ve tercihlerini tespit etmeye yönelik 'Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması' (TSSEA) 2018 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma 12 Aralık 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında 26 şehirde, 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi.

110
İstanbullu nasıl bir başkan istiyor işte araştırma sonucu

Siyasal nabzı da yoklayan çalışma, yaklaşan yerel seçimler öncesi çarpıcı bir veriyi gözler önüne serdi. İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan katılımcılara yöneltilen, 'Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişi size sayacağım özelliklerden hangilerine sahip olmalıdır?' sorusuna İstanbul’da ilk sırada ‘İnançlı Müslüman’ ikinci sırada 'çalışkan' karşılığı verilirken; Ankara ve İzmir’de ise ilk iki sırada 'çalışkan', 'dürüst ve namuslu olmak' cevapları verildi.

210
İstanbullu nasıl bir başkan istiyor işte araştırma sonucu

PARTİ Mİ ADAY MI? Ankette 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklar için adayların mı partinin mi önemli olduğu konusuna da açıklık getirildi. Buna göre oy tercihlerinde 'aday' etkisi yüzde 50,6 olarak belirlenirken, 'parti' yüzde 49,4 olarak gözlemlendi.

310
İstanbullu nasıl bir başkan istiyor işte araştırma sonucu

İSTANBUL'UN İSTEDİĞİ BAŞKAN.. İstanbullu inançlı Müslüman bir başkan isterken aynı zamanda bu başkanın, çalışkan, aktif siyasi geçmiş, iyi projeler ve başarılı bir iş insanı olmasını istedi.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro