İstanbullu nasıl bir başkan istiyor işte araştırma sonucu

Türkiye kamuoyunun güncel siyasal, sosyal, ekonomik, güvenlik ve kültür konularındaki gündemi ve tercihlerini tespit etmeye yönelik 'Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması' (TSSEA) 2018 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma 12 Aralık 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında 26 şehirde, 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi.
Siyasal nabzı da yoklayan çalışma, yaklaşan yerel seçimler öncesi çarpıcı bir veriyi gözler önüne serdi. İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan katılımcılara yöneltilen, 'Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişi size sayacağım özelliklerden hangilerine sahip olmalıdır?' sorusuna İstanbul’da ilk sırada ‘İnançlı Müslüman’ ikinci sırada 'çalışkan' karşılığı verilirken; Ankara ve İzmir’de ise ilk iki sırada 'çalışkan', 'dürüst ve namuslu olmak' cevapları verildi.
İSTANBUL'UN İSTEDİĞİ BAŞKAN.. İstanbullu inançlı Müslüman bir başkan isterken aynı zamanda bu başkanın, çalışkan, aktif siyasi geçmiş, iyi projeler ve başarılı bir iş insanı olmasını istedi.
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