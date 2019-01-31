İstanbullu nasıl bir başkan istiyor işte araştırma sonucu

Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan 2018 yılı Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA) sonuçları açıklandı. Bu araştırma ile başta İstanbul olmak üzere İzmir ve Ankara halkının nasıl bir belediye başkan adayı istediği de ortaya çıkmış oldu.

Türkiye kamuoyunun güncel siyasal, sosyal, ekonomik, güvenlik ve kültür konularındaki gündemi ve tercihlerini tespit etmeye yönelik 'Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması' (TSSEA) 2018 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma 12 Aralık 2018-4 Ocak 2019 tarihleri arasında 26 şehirde, 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. Twitter

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Siyasal nabzı da yoklayan çalışma, yaklaşan yerel seçimler öncesi çarpıcı bir veriyi gözler önüne serdi. İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan katılımcılara yöneltilen, 'Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kişi size sayacağım özelliklerden hangilerine sahip olmalıdır?' sorusuna İstanbul’da ilk sırada ‘İnançlı Müslüman’ ikinci sırada 'çalışkan' karşılığı verilirken; Ankara ve İzmir’de ise ilk iki sırada 'çalışkan', 'dürüst ve namuslu olmak' cevapları verildi. Twitter

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PARTİ Mİ ADAY MI? Ankette 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklar için adayların mı partinin mi önemli olduğu konusuna da açıklık getirildi. Buna göre oy tercihlerinde 'aday' etkisi yüzde 50,6 olarak belirlenirken, 'parti' yüzde 49,4 olarak gözlemlendi.

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