İstanbullu Gelin'in Sürreya'sı Aslı Enver'in bilinmeyen hastalığı

Aslı Enver'in hastalığı ne: : Aslı Enver, okuma güçlüğüne neden olan disleksi hastalığıyla savaşıyor. Normal bir insanın yarım saatte okuyabileceği bir metni, Aslı Enver yaklaşık 5 saatte bitirebiliyor. Disleksi, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan bir tür öğrenme bozukluğu... Hastalık genellikle, okuma bozukluğu şeklinde kendini gösteriyor.
Sertap Erener'in hastalığı ne: : Başarılı şarkıcı Sertap Erener, 11 yaşından beri bir tür bağırsak hastalığı olan ülseratif kolit ile savaşıyor. Erener, 1995 yılında, kalın bağırsağını aldırarak, sağlığına kavuştu.
Bensu Soral'ın hastalığı ne: 16 yaşındayken, babasının 'kilolarına dikkat et' uyarısına oldukça kırılan Bensu Soral, ağır bir diyete girdi. Diyet sürecinde defalarca baygınlık geçiren Soral'a, hastaneye kaldırıldığında epilepsi teşhisi konuldu.
''Ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık''
Soral, sonralarda ortaya çıkan yanlış teşhis hakkında, ''Meğer doktorun teşhisi yanlışmış. Epilepsi değilmişim. Kalbimde hayati tehlikesi olmayan, ama ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık oluşmuş. Yaptığım bilinçsiz diyet bu durumu tetiklemiş. Aşırı heyecan ve nabız yükselten sporlar bana yasak. Ben de buna göre yaşıyorum.'' açıklamalarında bulunmuştu.
Sezen Aksu'nun hastalığı ne: Başarılı şarkıcı Sezen Aksu ise, 'panik atak' hastalığından muzdarip... Panik atak, beynimizde bizi hayatta tutmaya ve tehlikelerden korumaya yarayan alarm merkezinin bozulmasıdır.
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