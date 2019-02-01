İstanbullu Gelin'in Sürreya'sı Aslı Enver'in bilinmeyen hastalığı

Bensu Soral'ın hastalığı ne: 16 yaşındayken, babasının 'kilolarına dikkat et' uyarısına oldukça kırılan Bensu Soral, ağır bir diyete girdi. Diyet sürecinde defalarca baygınlık geçiren Soral'a, hastaneye kaldırıldığında epilepsi teşhisi konuldu.

''Ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık''



Soral, sonralarda ortaya çıkan yanlış teşhis hakkında, ''Meğer doktorun teşhisi yanlışmış. Epilepsi değilmişim. Kalbimde hayati tehlikesi olmayan, ama ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık oluşmuş. Yaptığım bilinçsiz diyet bu durumu tetiklemiş. Aşırı heyecan ve nabız yükselten sporlar bana yasak. Ben de buna göre yaşıyorum.'' açıklamalarında bulunmuştu.