İstanbullu Gelin'in Esma'sını hiç böyle görmediğiniz! İpek Bilgin'in şu haline bakın

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin'in diktatör Esma Boran'ı İpek Bilgin'i hiç böyle görmediniz. Dizide otoriter bir karaktere ustaca hayat veren İpek Bilgin meğer klipte oynamış...

İstanbullu Gelin'in Esma'sını hiç böyle görmediğiniz! İpek Bilgin'in şu haline bakın

Star TV'nin yaklaşık 2 buçuk sezondur başarı ile devam eden dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin'in Esma Boran'ı İpek Bilgin'in bu halini görünce çok şaşıracaksınız.Dizide dediğim dedik, otoriter bir karaktere hayat veren İpek Bilgin, günlük hayatında bambaşka biri.

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İstanbullu Gelin'in Esma'sını hiç böyle görmediğiniz! İpek Bilgin'in şu haline bakın

KLİPTE BİLE OYNAMIŞ: Hayran bırakan oyunculuk performansı ile parmak ısırtan İpek Bilgin günlük hayatında aslında bambaşka ve çok renkli biri. Peki dizi setlerinde görmeye alıştığımız oyuncunun bir klipte rol aldığını biliyor muydunuz?

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İstanbullu Gelin'in Esma'sını hiç böyle görmediğiniz! İpek Bilgin'in şu haline bakın

Rapçi Özbi’nin Serserilik ve Şiir isimli klibinde konuk oyuncu olarak karşımıza çıkan İpek Bilgin'in Kokoş halleri çok dikkat çekti. Dizide hallerinden çok uzak bir havaya bürünen İpek Bilgin bu haliyle çok şaşırttı.

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İstanbullu Gelin'in Esma'sını hiç böyle görmediğiniz! İpek Bilgin'in şu haline bakın

Klip çekiminden bir kare....

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