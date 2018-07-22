İstanbullu Gelin'in Esma'sı İpek Bilgin bu haliyle şoke etti

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Esma Sultan karakteri ile akıllara kazınan başarılı oyuncu İpek Bilgin, özel hayatında diziden daha farklı bir profil çiziyor.

İstanbullu Gelin'in Esma'sı İpek Bilgin bu haliyle şoke etti

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Esma Sultan karakteri ile akıllara kazınan başarılı oyuncu İpek Bilgin, özel hayatında diziden daha farklı bir profil çiziyor.

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İstanbullu Gelin'in Esma'sı İpek Bilgin bu haliyle şoke etti

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı sevilen dizi İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin tatilde... Duayen oyuncu İpek Bilgin, yoğun geçen kış sezonunun yorgunluğunu Bali'de atıyor.



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İstanbullu Gelin'in Esma'sı İpek Bilgin bu haliyle şoke etti

İpek Bilgin, kızı Çağ Çalışkur ile birlikte çıktığı tatilden, eğlenceli fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor. Diziden farklı bir karakter olarak adeta çok rahat hayat süren 61 yaşındaki usta oyuncu İpek Bilgin, her zaman eğlenceli fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.



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İstanbullu Gelin'in Esma'sı İpek Bilgin bu haliyle şoke etti

İPEK BİLGİN KİMDİR? İstanbullu Gelin'de Özcan Deniz'in annesi rolüne hayat veren Fatma İpek Bilgin 24 Mart 1956 doğumludur.


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