İstanbullu Gelin'in Esma'sı İpek Bilgin bu haliyle şoke etti

İpek Bilgin, kızı Çağ Çalışkur ile birlikte çıktığı tatilden, eğlenceli fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor. Diziden farklı bir karakter olarak adeta çok rahat hayat süren 61 yaşındaki usta oyuncu İpek Bilgin, her zaman eğlenceli fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.







