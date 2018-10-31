İstanbullu Gelin'in Bursa'daki konağı bakın hangi şehirde çıktı! Ayakkabı fabrikasıymış

Star TV'de yayınlanan 'İstanbullu Gelin' dizisi, Bursa'da yaşanan gerçek bir olayı anlatıyor. Ancak o meşhur 'Boranlar Konağı'nın Bursa ile bir alakası yokmuş. Peki dizi nerede çekiliyor? O konak aslında hangi şehirde? İşte cevabı...

İstanbullu Gelin'in Bursa'daki konağı bakın hangi şehirde çıktı! Ayakkabı fabrikasıymış

Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bölümüyle her Cuma olduğu gibi yine izleyicileri ekrana kilitleyen İstanbullu Gelin dizisi, kadrosuna kattığı şarkıcı Yeşim Salkım'la gündeme oturmuştu. Ancak nefesleri kesen dizinin meşhur konağı ise izleyenler tarafından merak konusu oldu. Bursa'da çekildiği zannedilen dizi aslında İstanbul'da çekiliyormuş.

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İstanbullu Gelin'in Bursa'daki konağı bakın hangi şehirde çıktı! Ayakkabı fabrikasıymış

KONAK DEĞİL AYAKKABI FABRİKASI! Bahçesinin ve içindeki odalarının ihtişamıyla izleyenleri büyüleyen konak dizide anlatıldığı gibi Bursa'da değil, İstanbul'daymış. Dizinin, anlatıldığı gibi Bursa ile bir alakası olmamasına şaşıran izleyiciler, bir şoku da oranın aslında bir kundura fabrikası olduğunu öğrenince yaşadı.

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İstanbullu Gelin'in Bursa'daki konağı bakın hangi şehirde çıktı! Ayakkabı fabrikasıymış

DİZİ İÇİN İNŞA EDİLDİ! Sadece İstanbullu Gelin dizisi için inşa edilen ve konak görünümü verilen yer, kundura fabrikası çıktı. İstanbul'un Beykoz semtinde bulunan bu fabrika amamen Bursa’daki konakların mimarisine uygun olarak yaptırıldı.

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İstanbullu Gelin'in Bursa'daki konağı bakın hangi şehirde çıktı! Ayakkabı fabrikasıymış

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizideki konağın bir plato olması herkesi şaşırttı.

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