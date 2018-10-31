İstanbullu Gelin'in Bursa'daki konağı bakın hangi şehirde çıktı! Ayakkabı fabrikasıymış

Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bölümüyle her Cuma olduğu gibi yine izleyicileri ekrana kilitleyen İstanbullu Gelin dizisi, kadrosuna kattığı şarkıcı Yeşim Salkım'la gündeme oturmuştu. Ancak nefesleri kesen dizinin meşhur konağı ise izleyenler tarafından merak konusu oldu. Bursa'da çekildiği zannedilen dizi aslında İstanbul'da çekiliyormuş.

KONAK DEĞİL AYAKKABI FABRİKASI! Bahçesinin ve içindeki odalarının ihtişamıyla izleyenleri büyüleyen konak dizide anlatıldığı gibi Bursa'da değil, İstanbul'daymış. Dizinin, anlatıldığı gibi Bursa ile bir alakası olmamasına şaşıran izleyiciler, bir şoku da oranın aslında bir kundura fabrikası olduğunu öğrenince yaşadı.