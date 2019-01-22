İstanbullu Gelin'i karıştıran ihanet! Karısını o halde görünce...

Star TV ekranlarının en çok sevilen ve izlenen dizisi olan İstanbullu Gelin, 3 haftalık sezon arasından sonra bomba gibi geliyor. İstanbullu Gelin 69. bölüm bu hafta izleyici ters köşe yapacak. Fikret ile İpek arasında yaşananlar diziye damga vuracak.

İstanbullu Gelin'i karıştıran ihanet! Karısını o halde görünce...

3 haftalık sezon arası tatilin ardından diziler ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Bunlardan biri de Star ekranlarında her cuma yayınlanan İstanbullu Gelin. 2 bucuk sezondur zirveyi kimseye kaptırmayan dizinin yeni bölümü bomba gibi geliyor.

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İstanbullu Gelin'i karıştıran ihanet! Karısını o halde görünce...

Adeta sezon finali tadında bir sonla 68. bölümü bitiren dizinin 69. yeni bölümü 25 Ocak cuma akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı izleyici şok oldu!

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İstanbullu Gelin'i karıştıran ihanet! Karısını o halde görünce...

Çalkantılı bir evlilik yaşayan Fikret ve İpek arasında bu hafta ipler iyice gerilecek. Fikret'i geri kazanmak için elinden geleni yapan, sürekli alttan alan taraf olan İpek sonunda pes edecek ve ona ilgisini açık açık belli eden lise arkadaşı Okan'a yakınlaşacak.

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İstanbullu Gelin'i karıştıran ihanet! Karısını o halde görünce...

Son zamanlarda karısına yaptığı haksızlığı anlayan Fikret ise karısı İpek'in gönlünü kazanmak için elinden geleni yapmaya başlacak. Karısının son günlerdeki değişimini farkeden Fikret, onu takip edecek ve karısı İpek ile iş ortağı Okan'ı başbaşa samimi bir şekilde otururken görecek. Fikret ise gördüğü manzara karşısında şok olacak.

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