İstanbullu Gelin'i karıştıran ihanet! Karısını o halde görünce...

3 haftalık sezon arası tatilin ardından diziler ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Bunlardan biri de Star ekranlarında her cuma yayınlanan İstanbullu Gelin. 2 bucuk sezondur zirveyi kimseye kaptırmayan dizinin yeni bölümü bomba gibi geliyor.
Adeta sezon finali tadında bir sonla 68. bölümü bitiren dizinin 69. yeni bölümü 25 Ocak cuma akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı izleyici şok oldu!
Son zamanlarda karısına yaptığı haksızlığı anlayan Fikret ise karısı İpek'in gönlünü kazanmak için elinden geleni yapmaya başlacak. Karısının son günlerdeki değişimini farkeden Fikret, onu takip edecek ve karısı İpek ile iş ortağı Okan'ı başbaşa samimi bir şekilde otururken görecek. Fikret ise gördüğü manzara karşısında şok olacak.
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