İstanbullu Gelin'i karıştıran ihanet! Karısını o halde görünce...

Çalkantılı bir evlilik yaşayan Fikret ve İpek arasında bu hafta ipler iyice gerilecek. Fikret'i geri kazanmak için elinden geleni yapan, sürekli alttan alan taraf olan İpek sonunda pes edecek ve ona ilgisini açık açık belli eden lise arkadaşı Okan'a yakınlaşacak.