İstanbullu Gelin'e 3 isim veda ediyor

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı İstanbullu Gelin'de, bu hafta Can karakterine hayat veren Murat Aygen, ekibe veda edecek.

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda ediyor

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı İstanbullu Gelin'de, bu hafta Can karakterine hayat veren Murat Aygen, ekibe veda edecek. Ayrıca Boran ailesinde de 2 kayıp yaşanacak. Dizide Özcan Deniz’in küçük kardeşi Murat Boran’a hayat veren Berkay Hardal, önümüzdeki hafta ekipten ayrılacak. Hardal’ın birkaç ay önce yapım şirketine menajeri aracılığıyla ayrılmak istediğini söylediği ve gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Sözleşmesi devam ettiği için yapımcıya ihtarname gönderen oyuncunun şu günlerde son sahneleri çekiliyor.

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İstanbullu Gelin'e 3 isim veda ediyor

Öte yandan Berkay Hardal’ın gerçek hayatta da sevgilisi olan Hira Koyuncuoğlu da aynı tarihte “İstanbullu Gelin”e veda edecek. Evin hizmetçisi Bade rolüne hayat veren Koyuncuoğlu, son bölümlerde Murat Boran’la gizlice evlenerek ailede büyük bir şokun yaşanmasına neden olmuştu. İki sevgilinin karı kocayı canlandırdıkları dizideki 2 sezon süren maceraları, sürpriz bir şekilde son bulacak.

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İstanbullu Gelin'e 3 isim veda ediyor

Berkay Hardal'ın apar topar diziden ayrılmak istemesinin sebebi, Süreç Film’in Show TV için çekeceği “Meleklerin Aşkı” dizisiyle başrol oynayacak olmasıymış... Özetle, bir dizisi bitmeden bir başkasıyla anlaşmış. 'Başrol' teklifinin cazibesine mi kapıldı acaba? Berkay Bey'e nacizane, hayattaki tür ani yükselişlerin, bazen ani düşüşler getirebileceğini de hatırlatmak isterim. Birdenbire başdöndürücü bir şöhrete kavuşmak, bir sonraki işinin de çok tutacağının garantisi değil. Elimizde bu 'yükseliş ve düşüşleri' daha önce deneyimlemiş birçok örnek var.

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İstanbullu Gelin'e 3 isim veda ediyor

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