İstanbullu Gelin'e 3 isim veda ediyor

Berkay Hardal'ın apar topar diziden ayrılmak istemesinin sebebi, Süreç Film’in Show TV için çekeceği “Meleklerin Aşkı” dizisiyle başrol oynayacak olmasıymış... Özetle, bir dizisi bitmeden bir başkasıyla anlaşmış. 'Başrol' teklifinin cazibesine mi kapıldı acaba? Berkay Bey'e nacizane, hayattaki tür ani yükselişlerin, bazen ani düşüşler getirebileceğini de hatırlatmak isterim. Birdenbire başdöndürücü bir şöhrete kavuşmak, bir sonraki işinin de çok tutacağının garantisi değil. Elimizde bu 'yükseliş ve düşüşleri' daha önce deneyimlemiş birçok örnek var.