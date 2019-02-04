İstanbullu Gelin'de oynayan Özcan Deniz İsrailli kadınları mest etti! Seks...

İsrail'in Haaretz gazetesi, "Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı bir yazıyla tüm ülkenin İstanbullu Gelin dizisine bağımlı hale geldiğine ve kadınların Özcan Deniz için deli olduğuna dikkat çekti.

İstanbullu Gelin'de oynayan Özcan Deniz İsrailli kadınları mest etti! Seks...

İsrail'in Haaretz gazetesi, "Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı bir yazıyla tüm ülkenin İstanbullu Gelin dizisine bağımlı hale geldiğine ve kadınların Özcan Deniz için deli olduğuna dikkat çekti. İsrail'in Viva kanalında gösterilen 'İstanbullu Gelin'in ülkede her geçen gün büyüyen bir külte dönüştüğünü, bu Türk dizisi karşısında İsraillilerin tüm zamanların en yoğun histerisine kapıldıklarını aktaran Haaretz gazetesi, dizinin başrollerinden Faruk Boran'ı canlandıran Özcan Deniz'den 'İsrail'in yeni seks sembolü' diye söz etti.

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İstanbullu Gelin'de oynayan Özcan Deniz İsrailli kadınları mest etti! Seks...

"Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı çok geniş bir haber analiz kaleme alan gazeteci-yazar Ariana Melamed, İsraillilerin açtığı 'İstanbullu Gelin, sadece müptelaları için' başlıklı gruba da katılmak için talep gönderdi.
Talebin birkaç saat içinde kabul edilmesinin ardından kendini İsrail'in yeni seks sembolü Özcan Deniz'in canlandırdığı Faruk Boran'ın resimlerinin basıldığı kupalara, şekerle çizildiği keklere bakarken bulduğunu belirten Melamed, grup üyelerinin Süreyya'nın güzel süveterlerinden nerede bulabileceklerine, internette nereden sipariş edebileceklerine dair kritik bilgileri aralarında paylaştıklarını kaydetti.

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İstanbullu Gelin'de oynayan Özcan Deniz İsrailli kadınları mest etti! Seks...

İlk girdiğinde 67.409 üyeli gruba o arada 400'den fazla kayıp ruhun daha katıldığını dile getirdi. Bu arada bağımlılardan gruba hep benzer sorular geliyordu:

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İstanbullu Gelin'de oynayan Özcan Deniz İsrailli kadınları mest etti! Seks...

Faruk evli mi? (Türk magazin basınına göre evet, ama belki pek de mutlu değil.) Kürt olduğu doğru mu? (Evet, doğru.) Konak gerçek mi? (Hayır. Sadece dizi için inşa edildi. Set aslında terk edilmiş bir ayakkabı fabrikası. Senaryonun Bursa'da diye sınmasına karşın İstanbul'un Beykoz semtindeki bir tepede bulunuyor.)

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