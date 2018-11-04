İstanbullu Gelin'de olay sahne! Faruk'la Süreyya yatakta yakalandı

Süreyya odasında giyinirken Faruk geldi ve eşiyle cilveleşmeye başladı.Faruk ve Süreyya arasında geçen bu sahnelerde, hiç beklenmeyen bir durum yaşandı.

Süreyya’ya bir şey söylemek için bir anda odaya giren Esma, Faruk ve Süreyya’yı yatakta yakaladı.Bir anda donakalan Esma, şaşkınlıkla geri de gidemedi.

Süreyya, Esma hanımı farkedince o da ne yapacağını bilemedi. Faruk kendini toparlamaya çalışırken, Esma şaşkın gözlerle yerine çivilendi.Herkesin ne yapacağını bilemedikleri ve kalakaldıkları o anlarda, kelimeleri toparlamak da zor oldu. Esma’nın gitmeye çalışması ama gidememesi, Faruk ve Süreyya’nın utançtan ne yapacaklarını bilemediği o anlarda izleyiciler de kahkahayı patlattı.

Sosyal medyada yorum yapan izleyicilerin “Esma kapıyı çalmadan niye giriyorsun kızın odasına” şeklinde yorumları ve bazı izleyicilerin de durumu tiye alarak yaptığı espriler dikkat çekti.