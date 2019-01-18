İstanbullu Gelin'de mastürbasyon skandalından sonra şimdi de göğüs ucu skandalı

Star TV ekranlarında İstanbullu Gelin 69.bölüm iple çekiliyor. İstanbullu Gelin 69.bölüm fragmanı izleyici kitlesiyle paylaşıldı. İstanbullu Gelin dizisi son günlerde başarısından çok skandalları ile gündeme geliyor. Peki, İstanbullu Gelin 69.bölüm ne zaman hangi tarihte yayında?

İstanbullu Gelin'de mastürbasyon skandalından sonra şimdi de göğüs ucu skandalı

Star TV ekranlarında cuma günü yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi son günlerde başarısından çok skandalları ile gündeme geliyor. Dizinin son bölümündeki hamam sahnesi izleyicinin kafasını iyice karıştırdı. Star TV'nin 2 bucuk sezondur yüzünü güldüren yapımlardan biri olan İstanbullu Gelin'de özellikle son bölümlerde ayar iyice kaçtı. Cuma akşamları ekrana gelen ve reyting listelerinde zirveyi kimseye kaptırmayan dizinin 68. son bölümünde yer alan hamam sahnesi izleyicinin kafasını iyice karıştırdı.
İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde neler olacak? İstanbullu Gelin 25 Ocak 2019 Cuma akşamı Star'da...

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İstanbullu Gelin'de mastürbasyon skandalından sonra şimdi de göğüs ucu skandalı

Ailece ekran başına geçip rahatlıkla izlenecek diziler arasında gösterilen istanbullu Gelin'de özellikle son bölümlerde yayınlanan bazı sahneler izleyiciye yok artık dedirtiyor. Esma Boran ile Garip Bey'in öpüşmesinden sonra Güneş ile Adem'in ateşli öpüşme sahneleri tam yetti derken kantarın pozunu kaçıran sahne arabada mastürbasyon sahnesi oldu.

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İstanbullu Gelin'de mastürbasyon skandalından sonra şimdi de göğüs ucu skandalı

ARABADA MASTÜRBASYONDAN SONRA.... 14 Aralık Cuma yayınlanan 66. son bölümüne, Osman ve yanındaki kadın arkadaşının arabadaki çay dökme sahnesi damga vurmuştu. İkilinin arabadaki duygusal sahnesinde Gülbin'in Osman'ın üzerine çay dökmesi ve temizlemeye çalıştığı anlar cinsel ilişki sahnelerini andırmıştı. Star tv bu görüntüleri yayından kaldırmıştı.

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İstanbullu Gelin'de mastürbasyon skandalından sonra şimdi de göğüs ucu skandalı

ŞİMDİ DE GÖĞÜS UCU TARTIŞMASI: Dizinin cuma akşamı yayınlanan 68. bölümünde ise izleyici hamam sahnesine takıldı. Tartışmanın fitilini ateşleyen ise İpek'in hamamda taktığı peştemal oldu.

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