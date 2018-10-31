İstanbullu Gelin'de kara kutu açıldı! O sır bomba etkisi yaratacak

Star TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin özellikle yeni sezona çok heyecanlı başladı. Diziye dahil olan Ülfet Hala karakteri dizinin seyrini değiştirdi. Peki Ülfet Hala'nın herkesten sakladığı sırrı ne?

İstanbullu Gelin'de kara kutu açıldı! O sır bomba etkisi yaratacak

Yeni sezona çok iddialı giren Star'ın en çok izlenen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin'de heyecan dorukta. Yeni sezonda diziye dahil olan Güneş ve Ülfet Hala karakterleri dizinin seyrini iyice değiştirdi, akılları karıştırdı.

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İstanbullu Gelin'de kara kutu açıldı! O sır bomba etkisi yaratacak

Sırlarla dolu olan Ülfet Hala'nın yıllar sonra Boranlar'ın karşısına çıkıp hesap sorması, özellikle Esma Boran ile olan çekişmeleri izleyicinin ilgisini çekti, oyuncuların performansı ise ekran başındakilerden tam not aldı.

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İstanbullu Gelin'de kara kutu açıldı! O sır bomba etkisi yaratacak

İŞLER ŞİMDİ DEĞİŞİYOR: 60. bölüm fragmanında ise sırlar açığa çıkıyor, Ülfet Hala'nın karanlıkta kalmış sırları bir bir gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde diziye Yeşim Salkım'ın konuk oyuncu olarak gireceği ve senaryonun seyrini değiştireceği açıklanmıştı. Yeni bölümde Yeşim Salkım'ın Ülfet'in belasısı olarak ekrana gelecek.

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İstanbullu Gelin'de kara kutu açıldı! O sır bomba etkisi yaratacak

KARA KUTU SEDEF: Dizide Yeşim Salkım Boranlar'ın halası olan Ülfet Kavaklı'nın her defasında para vererek susturduğu, Ülfet'in karanlık geçmişinin kara kutusu Sedef karakterine hayat verecek.

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