İstanbullu Gelin'de kara kutu açıldı! O sır bomba etkisi yaratacak

Yeni sezona çok iddialı giren Star'ın en çok izlenen dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin'de heyecan dorukta. Yeni sezonda diziye dahil olan Güneş ve Ülfet Hala karakterleri dizinin seyrini iyice değiştirdi, akılları karıştırdı.
Sırlarla dolu olan Ülfet Hala'nın yıllar sonra Boranlar'ın karşısına çıkıp hesap sorması, özellikle Esma Boran ile olan çekişmeleri izleyicinin ilgisini çekti, oyuncuların performansı ise ekran başındakilerden tam not aldı.
İŞLER ŞİMDİ DEĞİŞİYOR: 60. bölüm fragmanında ise sırlar açığa çıkıyor, Ülfet Hala'nın karanlıkta kalmış sırları bir bir gün yüzüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde diziye Yeşim Salkım'ın konuk oyuncu olarak gireceği ve senaryonun seyrini değiştireceği açıklanmıştı. Yeni bölümde Yeşim Salkım'ın Ülfet'in belasısı olarak ekrana gelecek.
KARA KUTU SEDEF: Dizide Yeşim Salkım Boranlar'ın halası olan Ülfet Kavaklı'nın her defasında para vererek susturduğu, Ülfet'in karanlık geçmişinin kara kutusu Sedef karakterine hayat verecek.
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