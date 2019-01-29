İstanbullu Gelin'de beyin yakan sahne! İzleyicinin aklını fena ti'ye aldılar

Star TV'nin 2 bucuk sezondur izleyici ile buluşan başarılı dizisi İstanbullu Gelin kısa bir sezon arasından sonra olaylı başladı. Reyting listelerinde yayınlandığı gün zirveyi kimseyi kaptırmayan dizinin bir sahnesi ise izleyiciyi kızdırdı. Bu kadar olmaz dedirtti.
Adem ile Güneş'in birlikte olduğunu bir türlü Dilara'ya söyleyemeyen Süreyya vicdan azabı çekerken Dilara tüm gerçeği öğrendi. Hala deli gibi aşık olduğu eski eşinin Güneş ile birlikte olmasını bir türlü hazmedemeyen Dilara bunun hesabını Süreyya'ya sormaya karar verir.
İzleyicinin bu kadar olmaz dediği sahne ise bundan sonra yaşandı. Gecenin bir saatinde Süreyya ve Faruk yatak odasında tartışmaya başladı.Süreyya bir zamanlar Faruk'un da kendisini aldatığını ima edince Faruk çıldırdı ve tartışmanın şiddeti iyice arttı.
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