İstanbullu Gelin'de 3 isim veda ediyor!

Star TV'de Cuma günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin'de final zamanı yaklaştı. Özecan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı dizide üç önemli karakterle yollar ayrılıyor.

İstanbullu Gelin'de 3 isim veda ediyor!

Star TV'de Cuma günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisinin hayranları, heyecanla 8 Haziran’daki sezon finalini bekliyor. Neyse ki önümüzde birkaç bölüm daha var... Bu arada dizinin nasıl bir final yapacağına dair dedikodular da gelmeye başladı. Konuşulanlara göre İstanbullu Gelin ekibinden Murat Aygen (Can), Berkay Hardal (Murat) ve Hira Koyuncuoğlu (Bade) sezon finalinde diziden ayrılacaklar. Peki bu ayrılıklar nasıl olacak?

18
İstanbullu Gelin'de 3 isim veda ediyor!

İstanbullu Gelin'in son bölümünde Can karakteri, Faruk'un oğlu Emir'e İstanbul'a taşınacağını söyleyerek hafiften veda sinyalleri verdi. Zaten Murat Aygen'in diziyle kısa süreli anlaşma yaptığını biliyorduk. Ancak dizi ekibi tarafından çok sevildiği için rolü uzatılmıştı. Bu kadar uzatılabilmiş demek ki... Bence Can karakterindeki sorun, aşırı antipatik olması. Seyirciyle duygusal bağ kuramıyor. Senaristlerin, "eski sevgilisini kaybeden adam" etiketi bile bu duygusal bağı kurmamıza yetmedi. Bazen olmayınca olmuyor işte.

28
İstanbullu Gelin'de 3 isim veda ediyor!

İstanbullu Gelin yurt dışında da büyük ilgi gören bir dizi. Neredeyse her hafta yeni bir ülkede yayına giriyor. Bu yüzden öyle kolay kolay final yapmaz!.. Ama her sezon, tıpkı bu sezon da olacağı gibi irili ufaklı kayıplar verir... Bazı kayıplar öyle ani olur ki, sezon finalini bile bekleyemez! Örneğin kemik kadrodan iki karakteri önümüzdeki bölümde kaybedeceğiz gibi görünüyor. Boran Ailesi mensubu Murat ve yeni gelin Bade, sezon finalini beklemeden diziden ayrılacaklar.

38
İstanbullu Gelin'de 3 isim veda ediyor!

Özcan Deniz’in küçük kardeşi Murat (Berkay Hardal) ve eşi Bade'nin (Hira Koyuncuoğlu), önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde Bursa'dan taşınmaları, dolayısıyla hikayeden çıkmaları bekleniyor. Bu ani ayrılığın sebebini tam bilmiyoruz ama dedikodulara göre Berkay Hardal, sözleşmesi devam etmesine rağmen yapım şirketine ayrılmak istediğini söylemiş. Haliyle bir gerginlik yaşanmış. Bu durumlarda ben hep yapım şirketini haklı bulurum. Sezon ortasında ayrılmak ne demek yani? "İki dişini sık da, finali bekle" demezler mi adama? Hayır; sözleşmesi de devam ediyor üstelik...

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro