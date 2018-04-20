İstanbullu Gelin'de 3 isim veda ediyor!

Star TV'de Cuma günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin'de final zamanı yaklaştı. Özecan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı dizide üç önemli karakterle yollar ayrılıyor.

Star TV'de Cuma günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisinin hayranları, heyecanla 8 Haziran’daki sezon finalini bekliyor. Neyse ki önümüzde birkaç bölüm daha var... Bu arada dizinin nasıl bir final yapacağına dair dedikodular da gelmeye başladı. Konuşulanlara göre İstanbullu Gelin ekibinden Murat Aygen (Can), Berkay Hardal (Murat) ve Hira Koyuncuoğlu (Bade) sezon finalinde diziden ayrılacaklar. Peki bu ayrılıklar nasıl olacak? Twitter

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İstanbullu Gelin'in son bölümünde Can karakteri, Faruk'un oğlu Emir'e İstanbul'a taşınacağını söyleyerek hafiften veda sinyalleri verdi. Zaten Murat Aygen'in diziyle kısa süreli anlaşma yaptığını biliyorduk. Ancak dizi ekibi tarafından çok sevildiği için rolü uzatılmıştı. Bu kadar uzatılabilmiş demek ki... Bence Can karakterindeki sorun, aşırı antipatik olması. Seyirciyle duygusal bağ kuramıyor. Senaristlerin, "eski sevgilisini kaybeden adam" etiketi bile bu duygusal bağı kurmamıza yetmedi. Bazen olmayınca olmuyor işte. Twitter

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İstanbullu Gelin yurt dışında da büyük ilgi gören bir dizi. Neredeyse her hafta yeni bir ülkede yayına giriyor. Bu yüzden öyle kolay kolay final yapmaz!.. Ama her sezon, tıpkı bu sezon da olacağı gibi irili ufaklı kayıplar verir... Bazı kayıplar öyle ani olur ki, sezon finalini bile bekleyemez! Örneğin kemik kadrodan iki karakteri önümüzdeki bölümde kaybedeceğiz gibi görünüyor. Boran Ailesi mensubu Murat ve yeni gelin Bade, sezon finalini beklemeden diziden ayrılacaklar. Twitter

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