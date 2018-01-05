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İstanbullu Gelin yeni bölüm bugün var mı 32.bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin yeni bölüm bugün var mı 32.bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 32.yeni bölüm bugün var mı 5 Ocak 2018 Star Tv yayın akışında ne var? Yılbaşı haftası nedeniyle kanallar dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyor. Peki İstanbullu Gelin yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek mi? İstanbullu Gelin ile ilgili tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 10:43 - Güncelleme: 05-01-2018 10:43

Star Tv'nin cuma günleri ilgiyle izlenen dizisi İstanbullu Gelin yayınlanan son bölümde yılbaşı partisine yer verdi. Büyük ilgiyle takip edilen ve reyitnglerde ilk 3 sıradan geçmeyen İstanbullu Gelin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

Yılbaşı haftası nedeniyle ertelenen birçok dizi arasına İstanbullu Gelin dizisi de dahil oldu. Her hafta cuma akşamı ekranlarda yer alan İstanbullu Gelin dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Peki, İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman?

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz. İstanbullu Gelin dizisi 12 Ocak Cuma akşamı ekranlarda olacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

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