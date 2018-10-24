İstanbullu Gelin oyuncusu Dilara Aksüyek sevgilisiyle el ele

STAR TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde İpek karakterine hayat veren güzel oyuncu Dilara Aksüyek önceki akşam sevgilisiyle Cihangir'de el ele görüntülendi.

İstanbullu Gelin oyuncusu Dilara Aksüyek sevgilisiyle el ele

'İstanbullu Gelin' dizisinin İpek'i Dilara Aksüyek, 3 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Ceyhun Mengirlioğlu'yla Cihangir'de objektiflere yansıdı. Sevgilisiyle el ele görüntülenen Aksüyek, kendisini görüntüleyen muhabirlerin 'İyi akşamlar' sözlerine aynı şekilde cevap verdi.

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İstanbullu Gelin oyuncusu Dilara Aksüyek sevgilisiyle el ele

AYNI ÇEKET AYNI ŞAPKA: Daha önce de birçok kez el ele görüntülenen sevgililerden Dilara Aksüyek'in birçok kez aynı ceketi, Ceyhun Mengiroğlu'nun da aynı şapkayı kullandığı fark edildi.

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İstanbullu Gelin oyuncusu Dilara Aksüyek sevgilisiyle el ele

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?: Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir’in en büyük ve en güzel ilçelerinden biri olan Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. İzmir’de zaten özellikle Karşıyaka ve Göztepe’yi bilmeyen yoktur.Boyu 1.65 kilosu ise 55-56 arasındadır. 7-8 yaşına kadar doğmuş olduğu Karşıyaka’da yaşamış ardındanda babasının işi sebebi ile Edirne’ye gitmişlerdir. Çocukluk yılları Trakya Üniversitesi’nin lojmanlarında geçmiştir.

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İstanbullu Gelin oyuncusu Dilara Aksüyek sevgilisiyle el ele

Ufak yaşlardan beri rol yapmayı seven oyuncu 2007 senesinde İstanbul’a gitmiş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezine yazılarak burada tiyatro eğitimi almıştır.Başarılı bir eğitimin neticesinde buradan mezun olmuş ardından ise 2012 tarihinde ilk oyunculuğuna başlamıştır.Evlerden Biri adındaki dizide oynayan oyuncu reytingler sebebi ile yayından kaldırılmıştır

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