İstanbullu Gelin oyuncusu Dilara Aksüyek sevgilisiyle el ele

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?: Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir’in en büyük ve en güzel ilçelerinden biri olan Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. İzmir’de zaten özellikle Karşıyaka ve Göztepe’yi bilmeyen yoktur.Boyu 1.65 kilosu ise 55-56 arasındadır. 7-8 yaşına kadar doğmuş olduğu Karşıyaka’da yaşamış ardındanda babasının işi sebebi ile Edirne’ye gitmişlerdir. Çocukluk yılları Trakya Üniversitesi’nin lojmanlarında geçmiştir.