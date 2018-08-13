İstanbullu Gelin kadrosuna iki yeni isim dahil oldu biri bomba !

Yaz tatilinin bitmesinin ardından yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in yeni kadrosuna bomba bir isim dahil oluyor. Bildiğiniz gibi İstanbullu Gelin'in sezon finalinde Özcan Deniz'in hayat verdiği Faruk ve Aslı Enver'in hayat verdiği Süreyya çiftinin bir bebeği oluyor. Yeni sezona diziye dahil olacak olan 2 kişiden biri Faruk-Süreyya çiftinin kızları 'Yaz' olacak.
KIZLARI OLMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER: Dizinin cast ekibi 'Yaz' rolünde oynayacak yeni bir yıldız keşfetmek için şu günlerde arayışlarını sürdürüyor. Özcan Deniz hiç tanınmamış biri olmasını istiyor. 'Yaz' için şimdiye kadar 200 kişi başvuruda bulundu.
USTA OYUNCU MERAL ÇETİNKAYA KADROYA DAHİL EDİLİYOR: Eve sıra geldi diziye dahil olacak olan ikinci sürpriz isme. Evet dizinin yeni sezondaki diğer önemli karakteri için de yapım şirketinin usta oyuncu Meral Çetinkaya ile imza aşamasında olduğu ortaya çıktı.
İSTANBULLU GELİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?: Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin gibi isimlerin rol aldığı İstanbullu Gelin sezon finalinin ardından, 3.sezon başlama tarihi araştırılıyor. Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin yeni sezon başlama tarihi henüz netleşmedi.
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