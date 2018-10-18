İstanbullu Gelin dizisinin Güneş'i Nihal Yalçın'ı çileden çıkarttılar!

Adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle Cihangir'de ilk kez görüntülenen İstanbullu Gelin dizisinin oyuncusu Nihal Yalçın, muhabirlerin "Yanınızdaki bey arkadaşınız mı, yoksa sevgiliniz mi?" sorusu karşısında çileden çıktı.

İstanbullu Gelin dizisinin Güneş'i Nihal Yalçın'ı çileden çıkarttılar!

İstabullu Gelin dizisinde Güneş karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nihal Yalçın, önceki gün Cihangir'deki evine giriş yaparken görüntülendi. Sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, adeta çileden çıktı ve muhabirlere dakikalarca sokak ortasında bağırdı.

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İstanbullu Gelin dizisinin Güneş'i Nihal Yalçın'ı çileden çıkarttılar!

'EVİMİZE GİRİYORUZ VE ÇEKMEYİN!': Muhabirlerin "Yanınızdaki bey arkadaşınız mı, yoksa sevgiliniz mi?" sorusuna Nihal Yalçın, "Beyefendi. Hmm, beyefendi. Söylemek istemiyorum. Evimize giriyoruz ve çekmeyin, istemiyorum. Böyle ışıklar ve flaşlar istemiyorum" cevabını verdi.

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İstanbullu Gelin dizisinin Güneş'i Nihal Yalçın'ı çileden çıkarttılar!

Kendisini görüntüleyen medya mensuplarını da cep telefonuyla görüntüleyen Nihal Yalçın, “Hepinizi şikayet edeceğim. Gece yarısı bu ne durum böyle?” ifadelerini kullandı.

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İstanbullu Gelin dizisinin Güneş'i Nihal Yalçın'ı çileden çıkarttılar!

Nihal Yalçın'ın yanındaki erkek arkadaşı, koşar adım kendisini apartmana attı.

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