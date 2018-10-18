İstanbullu Gelin dizisinin Güneş'i Nihal Yalçın sokak ortasında şok etti

İstabullu Gelin dizisinde Güneş karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nihal Yalçın, önceki gün Cihangir'deki evine giriş yaparken görüntülendi. Sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, adeta çileden çıktı ve muhabirlere dakikalarca sokak ortasında bağırdı.

'EVİMİZE GİRİYORUZ VE ÇEKMEYİN!': Muhabirlerin "Yanınızdaki bey arkadaşınız mı, yoksa sevgiliniz mi?" sorusuna Nihal Yalçın, "Beyefendi. Hmm, beyefendi. Söylemek istemiyorum. Evimize giriyoruz ve çekmeyin, istemiyorum. Böyle ışıklar ve flaşlar istemiyorum" cevabını verdi.