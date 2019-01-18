  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

İstanbullu Gelin 69. yeni bölümde Esma'nın mutluluğu zehir oluyor

İstanbullu Gelin 69. yeni bölümde Esma'nın mutluluğu zehir oluyor

Star TV ekranlarında İstanbullu Gelin 69.bölüm iple çekiliyor. İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İstanbullu Gelin'in yeni bölümünde neler olacak? Peki, İstanbullu Gelin dizisi 69.yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayında?

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-01-2019 20:39 - Güncelleme: 18-01-2019 20:39

Star TV ekranlarında yayınlanan her sahnesi pür dikkat edilen ve yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği İstanbullu Gelin 69.bölümün yayın tarihi diziyi yakın takip altına alan kişiler tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Esma, kendisini son derece zorlayan hastalık engeline takılmayarak son derece kıymet verdiği ve koşulsuzca sevdiği Garip'le muradına ererek konakta gerçekleştirilen nikah töreniyle bir ömür boyu birlikteliğe gönülden evet demesinin sahne oldu. Esma'nın hastalığına Garip ile el ele verip meydan okuyarak düzenlediği nikah töreninin ardından hastalığını konakta bulunan herkesle paylaşmasının ekrana geldiği İstanbullu Gelin 69.bölüm fragmanı yayınlandı. Televizyon ekranlarının en başarılı ve kaliteli yapımlar arasında yerini alan, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan'ın oturduğu İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayınlanacak?

İSTANBULLU GELİN 69.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Star TV ekranlarının en çok takip edilen dizi projelerinden İstanbullu Gelin 69.bölüm fragmanı yayınlandı.

İstanbullu Gelin'de mastürbasyon skandalından sonra şimdi de göğüs ucu skandalıİstanbullu Gelin'de mastürbasyon skandalından sonra şimdi de göğüs ucu skandalıİstanbullu Gelin'de mastürbasyon skandalından sonra şimdi de göğüs ucu skandalıİstanbullu Gelin'de mastürbasyon skandalından sonra şimdi de göğüs ucu skandalıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV ekranlarında 28 Aralık Cuma akşamı yayınlanan İstanbullu Gelin 68.son bölümde; Esma'nın yakalandığı hastalığı öğrenen Garip'in ikna edici çalışmaları, güven verici konuşmaları, desteği ve ilgisi sayesinde beraberliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldılar. İzleyici kitlesini beklenmedik gelişmeleriyle ağırlayan İstanbullu Gelin son bölümde; Birbirinden daha fazla ayrı kalamayan ve büyük bir aşkla bağlı olan Esma ve Garip'in tekrardan dünya evine girme kararı alması beraberinde konakta Boranlar cephesinde kriz durumunun oluşmasına sebebiyet verdi. Esma'nın hayatını birleştirip yuva kuracağı Garip'in de bundan böyle Boranlar'la birlikte aynı çatı altında yaşayacak olması sonucu Faruk ve Fikret konağı terk etme kararı alırken, Esma ve Garip ise her şeye rağmen konakta gerçekleştiren nikah töreniyle sonsuz birlikteliğe imza attılar. Esma ise nikahının kıyılmasıyla birlikte sürpriz bir şekilde atağa geçerek oğullarına Alzheimer hastalığına yakalandığını, bu sebepten ötürü yaşamını sevdiği tüm insanlarla idame ettirmek istediğini açıklayarak konaktan ayrılmamaları ricasında bulundu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN İstanbullu Gelin 69. yeni bölümde Esma'nın mutluluğu zehir oluyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro