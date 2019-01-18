İstanbullu Gelin 69. yeni bölümde Esma'nın mutluluğu zehir oluyor

Star TV ekranlarında yayınlanan her sahnesi pür dikkat edilen ve yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği İstanbullu Gelin 69.bölümün yayın tarihi diziyi yakın takip altına alan kişiler tarafından kapsamlı bir şekilde araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Esma, kendisini son derece zorlayan hastalık engeline takılmayarak son derece kıymet verdiği ve koşulsuzca sevdiği Garip'le muradına ererek konakta gerçekleştirilen nikah töreniyle bir ömür boyu birlikteliğe gönülden evet demesinin sahne oldu. Esma'nın hastalığına Garip ile el ele verip meydan okuyarak düzenlediği nikah töreninin ardından hastalığını konakta bulunan herkesle paylaşmasının ekrana geldiği İstanbullu Gelin 69.bölüm fragmanı yayınlandı. Televizyon ekranlarının en başarılı ve kaliteli yapımlar arasında yerini alan, yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan'ın oturduğu İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayınlanacak?

İSTANBULLU GELİN 69.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Star TV ekranlarının en çok takip edilen dizi projelerinden İstanbullu Gelin 69.bölüm fragmanı yayınlandı.

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İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV ekranlarında 28 Aralık Cuma akşamı yayınlanan İstanbullu Gelin 68.son bölümde; Esma'nın yakalandığı hastalığı öğrenen Garip'in ikna edici çalışmaları, güven verici konuşmaları, desteği ve ilgisi sayesinde beraberliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldılar. İzleyici kitlesini beklenmedik gelişmeleriyle ağırlayan İstanbullu Gelin son bölümde; Birbirinden daha fazla ayrı kalamayan ve büyük bir aşkla bağlı olan Esma ve Garip'in tekrardan dünya evine girme kararı alması beraberinde konakta Boranlar cephesinde kriz durumunun oluşmasına sebebiyet verdi. Esma'nın hayatını birleştirip yuva kuracağı Garip'in de bundan böyle Boranlar'la birlikte aynı çatı altında yaşayacak olması sonucu Faruk ve Fikret konağı terk etme kararı alırken, Esma ve Garip ise her şeye rağmen konakta gerçekleştiren nikah töreniyle sonsuz birlikteliğe imza attılar. Esma ise nikahının kıyılmasıyla birlikte sürpriz bir şekilde atağa geçerek oğullarına Alzheimer hastalığına yakalandığını, bu sebepten ötürü yaşamını sevdiği tüm insanlarla idame ettirmek istediğini açıklayarak konaktan ayrılmamaları ricasında bulundu.