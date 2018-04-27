İstanbullu Gelin 48. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Herkes şimdiden İstanbullu Gelin dizisinin 48. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez. İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar. Faruk’un ise önemli bir karar vermesi gerekmektedir.

İSTANBULLU GELİN 48. BÖLÜM FRAGMANI: İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.